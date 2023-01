Brighton ne laisse toujours pas partir Moisès Caicedo

Le cas Caicedo est devenu un véritable feuilleton en Angleterre. Le milieu de terrain de Brighton est courtisé par Arsenal et Chelsea, qui ont décidé de mettre le paquet pour l'attirer.

Récemment, Caicedo a confirmé son envie de départ cet hiver et aurait même séché l'entraînement. Brighton aurait alors décidé de le suspendre jusqu'à la fin du mercato.

On l'aura compris, après avoir perdu Leandro Trossard, les Seagulls veulent se montrer durs en affaires. Selon la BBC, Brighton aurait refusé une seconde offre de 70 millions de livres (soit près de 80 millions d'euros) de la part des Gunners.

🚨 Told that Brighton are “still 100% not selling” Moises Caicedo after Arsenal’s second bid was swiftly rejected.



Tony Bloom and co are not standing down, with now less than 48 hours left in the window.