Adrien Trebel de retour en France dans cette fin de mercato ?

Adrien Trebel est sorti blessé ce dimanche contre l'Antwerp. Cela va-t-il le priver d'un transfert dans la dernière ligne droite du mercato ?

On le sait : Adrien Trebel est le plus gros salaire du RSC Anderlecht, et le club cherche à faire des économies. Un départ du Français, qui plus est pas vraiment titulaire indiscutable sous Brian Riemer, aurait donc du sens. Le milieu de 31 ans arrive (enfin) en fin de contrat en juin prochain, mais chaque semestre qu'il passe à Anderlecht coûte très cher.

Selon L'Equipe, un club de Ligue 2 serait très intéressé à l'idée de faire venir Trebel : il s'agirait du FC Sochaux, 3e en D2 française et qui veut être très actif en cette fin de mercato. Le club tenterait de convaincre l'Anderlechtois. Problème : ces informations du quotidien français, souvent bien informé, datent peut-être d'avant dimanche. Et ce dimanche, Trebel...s'est à nouveau blessé. On ignore la gravité de cette blessure, et elle ne semble pas trop sévère mais Sochaux pourrait faire machine arrière au vu des antécédents du joueur.