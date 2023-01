Will Still et Reims ont tenu tête au PSG : "Chapeau à tout le monde"

Le technicien belge est toujours invaincu depuis son entrée en fonction à la tête de Reims.

Le Stade de Reims a arraché le partage dans le temps addtionnel contre le PSG (1-1). "Le contenu a été très très bon surtout en première mi-temps, ça fait plaisir de prendre un point au Parc des Princes. On a montré une belle image de Reims. On a montré que Reims voulait jouer, presser et être entreprenant. On continue sur une belle lancée", a confié Will Still en conférence de presse dans des propos relayés par L'Équipe.

"C'est vraiment un point du collectif. On prend un but embêtant avec un peu de malchance. Il y a un évènement qui est ce carton rouge. Paradoxalement, cela nous a fait sortir de notre cadre. On a eu du mal pendant quinze minutes, on a commencé à reculer. On effectue des changements qui ont apporté de l'énergie, un peu de qualité technique aussi. Le collectif nous a fait prendre un point dans ce match. Chapeau à tout le monde. Ça prouve à quel point notre groupe est solide. La confiance grandit de match après match", a conclu Still.