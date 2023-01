Will Still et Reims arrachent un nul retentissant face au PSG !

Will Still est toujours invaincu depuis son entrée en fonction à la tête de Reims.

Très solide test ce dimanche soir pour le Stade de Reims, qui se déplaçait au Parc des Princes pour y affronter le Paris Saint-Germain.

Mais si les Champenois n'ont plus été battus depuis 10 matchs - le 15 octobre dernier - et la prise en fonction de Will Still, ce n'est pas pour rien. Reims ne voulait pas être un oiseau pour le chat et a crânement joué le coup à fond. Ito, l'ancien de Genk, se montrait très actif et obligeait Donnarumma à se montrer vigilant.

Après une très bonne première mi-temps de leur part, les Rémois prenaient un gros coup sur la tête. Messi tirait et voyait son envoi être dévié. Neymar était présent au deuxième ballon et trompait le gardien Diouf d'une splendide feinte (1-0, 51e).

🤨 | La réaction de Will Still sur ce but de Neymar en dit long ! 😅 #PSGSDR pic.twitter.com/0BeU2hnhBI — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 29, 2023

Déjà peu inspiré, Paris se mettait lui-même en difficulté. Verratti, monté au jeu à la mi-temps, se faisait exclure après un tacle en retard sur Ito (59e).

😡 | Cette vilaine faute de Marco Verratti sur Junya Ito... 🟥 #PSGSDR pic.twitter.com/9b51UHdUAa — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 29, 2023

Résilients, les hommes de Still mettaient le leader de Ligue 1 sous pression et donnaient tout pour égaliser. Et là, dans les ultimes secondes de la partie, la délivrance. Superbement lancé en profondeur, Balogun est allé tromper Donnarumma et faire exploser tout Reims, Will Still y compris (90e+6) !

De definitie van 'op de valreep'! ⏰⚽ pic.twitter.com/F3eW4UmUsD — Play Sports (@playsports) January 29, 2023

Superbe prestation et match nul mérité pour Reims, 11e de Ligue 1, qui remonte la pente semaine après semaine. 11e match sans défaite pour Still, qui voit sa cote grimper en flèche en France. Reims ne s'est visiblement pas trompé en décidant de le nommer suite au départ d'Oscar Garcia.