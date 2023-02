829 millions : le record fou des clubs anglais lors de ce mercato hivernal

Alors que cette période de transferts fut assez calme aux quatre coins de l'Europe, les clubs de Premier League, à commencer par Chelsea, ont sorti l'arme lourde et ont dépensé pour un montant record.

Cette période hivernale des transferts fut particulièrement intense en Angleterre, où 829 millions d'euros ont été dépensés dans l'acquisition de joueurs. Il s'agit évidemment d'une pulvérisation du précédant record, fixé à 561 millions en janvier 2018. L'année dernière, les clubs de Premier League ne s'étaient "que" renforcés pour 345M€. 829M€, c'est près de six fois ce qui avait été dépensé il y a 10 ans (145M€), selon les chiffres récoltés par Transfermarkt.

Près de sept fois plus que n'importe quel autre championnat

Les sommes que les clubs anglais ont dépensées cet hiver sont difficilement comparables à celles des quatre autres grands championnats européens. Le Paris Saint-Germain, la Juventus, le Real Madrid et le FC Barcelone sont notamment restés muets en ce mois de janvier, malgré l'échec Hakim Ziyech concernant le club de la capitale française.

Cette somme de 829M€ semble complètement dingue. A titre de comparaison, c'est près de 7x plus que le deuxième championnat européen le plus dépensier cet hiver, la Ligue 1 (125M€). La Bundesliga (68M€), LaLiga (32M€) et la Série A (31M€), sont loin derrière.

Chelsea a montré le (mauvais) exemple

Si cette somme est si importante, c'est en majeure partie suite au mercato absolument dingue de Todd Boehly et Chelsea. Les Blues ont lâché.. 330M€ en ce mois de janvier. Depuis l'arrivée du propriétaire américain en mai dernier, les Blues se sont renforcés pour près d'un demi-milliard d'euros.

Chelsea compte trois joueurs parmi les cinq acquisitions les plus chères des clubs anglais cet hiver. Pour contourner le fair-play financier, les Londoniens offrent à leur nouvelle recrue des contrats à très long terme (8.5 ans pour Enzo Fernandez et Mykhaylo Mudryk) pour échelonner au maximum leurs payements. Une méthode qui ne devrait plus être permise très longtemps par la Premier League, qui songe à raccourcir la durée maximale des contrats à cinq ans.

Quoi qu'il en soit, ces montants nous montrent à nouveau que la Premier League boxe dans une catégorie différente des autres. Une situation difficile pour les championnats de seconde zone, qui reçoivent des offres impossibles à refuser pour leurs meilleurs joueurs. On prendra, par exemple, le départ de Paul Onuachu à Southampton, lanterne rouge du championnat, contre 18M€.