Le PSG s'impose mais perd Mbappé, Lens craque à domicile

La Ligue 1 se poursuit et le PSG va avoir des soucis à deux semaines de retrouver la Ligue des champions.

C'est la saison des blessures au PSG, un peu comme toutes les années finalement. Neymar était au repos ce mercredi pour ce match sur la pelouse de Montpellier, mais Messi et Mbappé étaient bien sur le terrain. Ce dernier va marquer les esprits... mais pas comme en finale de Coupe du Monde. Le Français va en effet avoir deux penalties, à deux minutes d'intervalle, mais il va les manquer tous les deux (Le deuxième est le premier qui a été à retirer). Dans la foulée, Mbappé reste au sol, se tenant la cuisse : il quitte la pelouse sur blessure ... tout comme Ramos quelques minutes plus tard.

Pour parler de cette rencontre, que le PSG a dominé de la tête et des épaules, les Parisiens se sont imposés grâce à des buts de Fabian Ruiz et Lionel Messi. Le but de Nordin rend espoir aux locaux, en vain (1-2), puisque dans les arrêts de jeu le jeune Zaire-Emery fixe le score final (1-3).

Lens, de son côté, s'est incliné à domicile contre l'OGC Nice qui va bien mieux depuis quelques semaines. C'est Gaëtan Laborde qui a marqué le seul but du match. Lois Openda était sur le banc, mais est monté à la 65ᵉ minute.

Les autres résultats du soir :

Monaco - Auxerre : 3-2

Rennes - Strasbourg 3-0

Lyon - Brest 0-0