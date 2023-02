Radja Nainggolan officiellement présenté à la SPAL : "Je n'avais jamais pensé venir ici"

Le Ninja a lâché ses premiers mots en tant que nouveau joueur de la SPAL.

Ce jeudi face aux journalistes italiens, Nainggolan a expliqué comment son arrivée à la SPAL était partie d'une plaisanterie de son ami et désormais coach, Daniele De Rossi. "Daniele a commencé à me faire des blagues sur le fait de venir à SPAL pour lui donner un coup de main il y a un mois et demi, je n'ai jamais pensé que je serais ici. Cette offre est restée dans ma tête par rapport aux autres. Nous avons beaucoup échangé avec De Rossi et j'ai dit : "Pourquoi pas ?" Il aime jouer le jeu de Spalletti. En tant que joueur, il disait ce qu'il pensait, maintenant il le fait d'une manière différente. Pour sa première expérience, je veut l'aider sur le terrain", a déclaré Nainggoolan.

"Je suis prêt. C'est lui (De Rossi) qui décide quand me faire jouer. Je ne suis peut-être pas aimé, j'ai mon caractère mais je n'ai jamais été un fauteur de troubles dans les vestiaires", a continué le fantasque ancien Diable Rouge. "J'ai beaucoup couru dans le passé, aujourd'hui je veux apporter de la technique. Ici j'ai trouvé un groupe uni, pour moi il est important de leur faire comprendre que sur le terrain ils peuvent donner plus. Les jeunes doivent comprendre qu'ils sont importants même avec l'âge qu'ils ont."

Radja a déjà évolué auparavant en Serie B. "Le championnat est à un niveau inférieur à celui de ma première expérience à Piacenza, maintenant c'est un championnat plus jeune mais il y a beaucoup de compétitivité. Je suis ici aussi parce qu'il y a eu des moments où j'en avais vraiment marre, on donnait trop d'importance à certaines choses. Je pense que ce qu'une personne normale fait en dehors du terrain, je peux le faire aussi."