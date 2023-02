Lionel Messi s'exprime enfin et calme le jeu : "La vérité, c'est que je n'ai pas de problème avec Kylian"

L'Argentin s'est exprimé à propos de l'après-finale de la Coupe du Monde.

Le 18 décembre dernier, l'Argentine remportait la troisième Coupe du monde de son histoire au terme d'une finale d'anthologie contre la France (3-3, 4-2 tab). Ce jour-là, Lionel Messi signait un doublé et soulevait le trophée pour la première fois de sa carrière, au nez et à la barbe d'un certain Kylian Mbappé, dont le triplé ne permettait pas aux Bleus de conserver leur titre. Depuis, les deux hommes partagent de nouveau leur quotidien avec le maillot du Paris Saint-Germain.

Dans le cadre d'une interview donnée au journal argentin Olé, l'attaquant de 35 ans s'est exprimé sur sa relation avec la star tricolore. Le natif de Rosario avoue avoir discuté de la finale avec le champion du monde 2018. “Oui, nous avons parlé du jeu, des festivités, de la façon dont les gens l'ont vécu en Argentine alors que j'étais en vacances et des festivités que nous avions. Et rien, rien de plus, c'est vraiment bien.”

L'ancien Barcelonais a également mis les points sur les “i” sur son entente avec l'ancien Monégasque. “J'ai été de l'autre côté aussi, j'ai aussi perdu une finale mondiale et je ne voulais rien savoir à ce sujet, sur ce qui s'était passé. Et rien qui avait à voir avec la Coupe du monde à cette époque, c'est pourquoi je ne veux pas en parler non plus. Mais la vérité est qu'il n'y a pas de problème avec Kylian, bien au contraire.”