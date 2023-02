🎥 Le but précieux de Lionel Messi contre Toulouse

Le PSG a souffert contre Toulouse, mais a pu compter sur Lionel Messi pour émerger.

Après s'être imposé à Montpellier mercredi soir, le PSG devait enchaîner, samedi soir, au Parc des Princes contre Toulouse. Mais les Parisiens ont loupé leur entame de match et Branco van den Boomen en a profité pour ouvrir le score en faveur des visités.

Le PSG s'est réveillé en fin de première période et Achraf Hakimi a égalisé. Et c'est Lionel Messi, déjà buteur en semaine, qui a planté le but de la victoire à l'heure de jeu (2-1). Grâce à ce succès, le PSG conforte sa place de leader et dispose de huit points d'avance sur Marseille et neuf sur Lens.