Pep Guardiola explique le départ de Joao Cancelo

Le départ en prêt de Joao Cancelo de Manchester City vers le Bayern Munich en fin de mercato hivernal a surpris tout le monde.

Le transfert de Joao Cancelo de Manchester City au Bayern Munich a de quoi surprendre. Le Portugais fait partie des meilleurs joueurs au monde à ses deux postes (back droit et back gauche) et était titulaire indiscutable chez les Skyblues. Mais ce serait une dispute entre Pep Guardiola et le défenseur qui serait à l’origine de son départ.

Toutefois, Pep Guardiola a tenu à souhaiter le meilleur au Portugais pour la fin de saison. "Tout d'abord, je souhaite à Joao Cancelo le meilleur pour ces quatre prochains mois jusqu'à la fin de la saison au Bayern Munich. Je ne sais pas ce qui va se passer la saison prochaine. Il a été une figure incroyable lors des deux titres de Premier League que nous avons remportés. Après la Coupe du monde, lorsque nous avons eu des matches de présaison, nous avons commencé à jouer dans des schémas différents et j'ai aimé ce que j'ai observé. Et j'ai décidé de donner plus de temps aux joueurs que j'aimais sur le terrain.

Chacun a son propre caractère et sa propre personnalité, le mien, le vôtre et le sien. Et il aime jouer, c'est l'un des joueurs qui s'entraîne le mieux, il aime jouer. Dans cette situation, il n'a pas beaucoup joué au cours des deux ou trois derniers matches, mais nous ne pouvons pas dire qu'il n'a pas beaucoup joué car ces dernières années, il est, je pense, l'un des joueurs qui a disputé le plus de minutes, et de loin. Mais c'est un gars qui a besoin de jouer pour être heureux, et nous avons décidé ensemble qu'il était préférable pour les trois parties de le laisser aller à Munich.

Écoutez, si le Bayern Munich veut Joao, ou si nous le voulons, c'est parce que c'est un joueur plus qu'exceptionnel. Donc je ne vais pas dire un seul mot négatif sur lui. Je pense que son éthique de travail, son amour pour le football et sa passion de jouer au football, et ses qualités et compétences, que puis-je dire, tout le monde le connaît."