Aboubakary Koita : "Je me suis dit c'est quoi ce bordel" 

STVV l'a emporté sur le fil hier face à Courtrai et a mis fin a trois rencontres sans victoire.

Vainqueur 1-0 de Courtrai, les trois points du STVV sont dûs à une phase de jeu.

Accroché, l'arbitre a d'abord pensé qu'Aboubakary Koita s'était laissé tomber avant de se rétracter : "J'ai vu un joueur arriver, je suis passé devant lui et il m'a tapé, il n'a pas touché la balle. C'était bien un penalty, mais j'ai vu que l'arbitre tenait un carton jaune à mon égard et je me suis dit "C'est quoi ce bordel ?", a expliqué le joueur après la rencontre à Sporza. "L'arbitre m'a ensuite dit qu'il allait vérifier", poursuit Koita.

Finalement, le penalty a bien été accordé et transformé par Bruno, qui avait la chance de son côté après que son tir ne rentre via Vandenberghe, le portier des Kerels.

Au classement, STVV reste en course pour accrocher les PO2 alors que le KVK espérera que Zulte Waregem ne gagne pas face à l'Union.