LaLiga : le FC Barcelone déroule contre Séville et profite de la défaite du Real Madrid

Le FC Barcelone a battu le FC Séville, profitant de la défaite du Real Madrid plus tôt pour prendre un peu plus le large en tête de la Liga.

Le FC Barcelone ne s'est pas loupé contre le FC Séville, et s'est imposé grâce à des buts de Jordi Alba, Gavi et Raphinha (3-0). Plus tôt dans la journée, le Real Madrid s'inclinait, tout comme la Real Sociedad sur un but de Cyle Larin, le deuxième du transfuge brugeois.