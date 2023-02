Ligue 1 : Marseille trébuche à domicile contre Nice, Paris s'envole en tête

L'OM s'est incliné à domicile contre l'OGC Nice ce dimanche soir.

L'Olympique de Marseille n'a rien pu faire face à l'OGC Nice, qui alignait d'ores et déjà Terem Moffi en pointe, ce dimanche au Vélodrome. Sofiane Diop a ouvert le score à la 38e minute d'une première minute dans laquelle les Niçois auraient pu marquer plus tôt, notamment via Moffi. Gaëtan Laborde doublera la mise avant la pause (44e).

Si Schmeichel n'avait été mis à contribution qu'une petite fois en première période, il se retourne rapidement au retour des vestiaires : Ruslan Malinovksyi, l'ex-Genkois, fait 1-2 à la 48e. Marseille reste dans le match et met la pression, mais Lopez doit s'employer, devant Moffi encore, mais aussi devant Diop. Les Aiglons iront faire le break via Brahimi en toute fin de match (85e, 1-3). L'OM laisse filer le PSG en tête de la Ligue 1.