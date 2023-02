N1 : l'Olympic s'offre le derby face à la RAAL, les Francs Borains empilent les victoires

La 23e journée de N1 proposait un derby palpitant entre Dogues et Loups.

Olympic Charleroi - RAAL 2-1

Dahmane (21e) et Hadj-Moussa (44e) mettaient les Dogues aux commandes au terme d'une première période animée entre deux équipes joueuses. Après le repos, Gobitaka (55e) réduisait le score et relançait les visiteurs dans un match toujours animé, offrant plusieurs occasions nettes mais les Loups ne parvenaient finalement pas à égaliser. La course reste belle et intense en haut de classement.

La Gantoise II - Francs Borains 0-3

Le RFB n'a pas fait dans le détail en déplacement à Gand. Les visiteurs obtenaient un penalty rapide que Chevalier transformait (2e), avant que Chaabi (6e) ne double la mise. Chevalier s'offrait ensuite un doublé (22e) profitant d'une erreur défensive. Le score ne bougeait plus après le repos, les Borains s'imposent solidement et reviennent au pied du top-4 grâce à cette troisième victoire consécutive.

Dans les autres rencontres de la soirée :

Mandel United - Antwerp II 2-1

Dessel Sport - OHL II 1-0

Rupel Boom - Knokke 1-1

Thes Sport - Hoogstraten 2-3