Pep Guardiola envoie une pique à Chelsea : "Nous savons au moins ce que nous faisons"

L'entraîneur de Manchester City a taclé les Blues et leur gestion du mercato hivernal.

Le club de Chelsea a fait parler de lui pour beaucoup de choses ces dernières semaines. Entre les mauvais résultats et le mercato dantesque qu'ils se sont offert, les Blues font la Une des médias sportifs.

Ils ont dépensé près de 600 millions d'euros sur deux mercatos dont près de 300 cet hiver avec le record du plus gros transfert de Premier League (121 millions d'euros) pour Enzo Fernandez.

Une gestion du club qui a été critiquée par plusieurs dont un certain Pep Guardiola. En conférence de presse, l'entraîneur de City n'a pas hésité à glisser un tacle au club de Londres : "Si c’était Manchester City ? Je sais ce qui arriverait. Ce que je dis, c’est que nous sommes dans les 5-6 derniers de la Premier League en termes de dépenses nettes et nous avons remporté 11 trophées, 4 Premier League en cinq ans. Ce que Chelsea a fait ne me regarde pas. Nous savons ce que nous faisons, nous. Maintenant, le marché est dingue. Ce qu’ils font n’est pas mon affaire. Il y a des règlements."