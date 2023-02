🎥 Cyril Ngonge, premier buteur belge de l'histoire du Hellas: "Un honneur"

Première titularisation, premier but et une place dans l'histoire de son nouveau club: Cyril Ngonge n'a pas manqué ses débuts en Serie A et il était très heureux après le partage arraché par le Hellas contre la Lazio, lundi soir.

Cyril Ngonge a quitté le FC Groningen pour le Hellas Verone le 19 janvier dernier et après avoir participé au partage contre Udinese le week-end dernier, il était titulaire lundi soir contre la Lazio. Une première titularisation que le jeune attaquant belge a su mettre à profit pour déjà trouver l'ouverture. Il a inscrit le but de l'égalisation en début de seconde période et est devenu par la même occasion, le premier joueur belge à marquer avec le Hellas Verone. "C'est un honneur et je suis très heureux", souffle-t-il au micro de Helas Verona Channel. Mais lundi soir, Cyril Ngonge a aussi découvert le Stade Marcantonio-Bentegodi et il a été charmé par les fans du Hellas. "Les supporters ont été incroyables, ils n'ont pas arrêté de chanter pendant 90 minutes, c'était magnifique à voir. Ils ne le savent peut-être pas, mais ils nous boostent quand on est sur le terrain." #Ngonge fa ESPLODERE il #Bentegodi su assist di #Lazovic 🟡🔵 pic.twitter.com/CsTI1hWKNx — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) February 7, 2023