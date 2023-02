Coupe de France : des surprises et une première défaite pour Will Still

Plusieurs clubs de Ligue sont tombés ce mercredi soir.

En attendant le Classique de ce soir entre Marseille et le PSG, il y avait des rencontres de Coupe de France ce mercredi à 18 h 15 (oui, une bien belle heure pour jouer au football devant des stades vides).

Le Stade de Reims de Will Still s'est incliné, sur la pelouse de Toulouse, et ce assez durement : 3-1. Dejaegere est resté sur le banc. C'est la toute première défaite de Will Still depuis qu'il est en poste à Reims.

Autre surprise de la soirée : l'AJ Auxerre s'est incliné à domicile contre Rodez sur le score de 2-3. Grenoble s'est imposé à Vierzon sur le score de 0-1. Il reste encore trois rencontres qui sont aux tirs au but.