Paul Pogba sur le départ ? Un dirigeant de la Juventus fait une mise au point

Incapable de disputer le moindre match officiel depuis son retour l'été dernier, le milieu de terrain français a récemment fait l'objet de rumeurs concernant un éventuel départ dès l'été prochain.

En marge du match de Serie A contre la Salernitana ce mardi, le dirigeant de la Juventus Turin Francesco Calvo a fait une mise au point concernant Paul Pogba (29 ans).

"Les rumeurs sont des rumeurs, on a entendu tout ça et je démens catégoriquement. Il n’est pas à vendre, c’est un investissement très important, sur le long terme. Ensuite, il peut y avoir des imprévus, il y a eu un ralentissement dans son retour sur le terrain, il s'entraîne tous les jours avec enthousiasme et nous nous réjouissons de le voir apporter sa contribution", a souligné l'Italien pour le média DAZN.