Des tensions à l'AC Milan ? Le capitaine monte au créneau !

Les Milanais sont en nette perte de vitesse et voient la course au Scudetto leur filer entre les doigts.

Jusqu'ici, rares étaient les formations de Serie A capables de suivre le rythme infernal imposé par Naples. Seuls l'Inter et l'AC Milan parvenaient à tenir le coup. Mais depuis le 4 janvier dernier, les Rossoneri ne parviennent plus à gagner. Pire, battus par l'Inter dans le derby le week-end dernier, ils viennent d'enchaîner 3 défaites de suite.

Milan se retrouve 6e, à...18 points du Napoli. Autant dire que le climat chez le champion d'Italie est délétère, ce qui n'est pas facilité par la presse nationale qui fait état de tensions dans le groupe. Davide Calabria, capitaine des Rossoneri, est alors monté au créneau et a démenti l'existence de telles tensions.

"Gagner ou perdre, comme la critique fait partie de ce monde, nous les acceptons et nous sommes les premiers à être mécontents et à vouloir changer les choses. Ce que nous n’acceptons absolument pas, ce sont les innombrables mensonges qui sortent depuis quelques jours, impliquant mes coéquipiers et moi-même. La nôtre est une équipe fantastique, saine et composée avant tout d’hommes qui s’aiment, avec de grandes valeurs morales, de respect et d’estime mutuelle. Nous continuerons à rester concentrés sur notre travail avec nos têtes sur le terrain et à arrêter ces allégations absurdes", a déclaré Calabria dans des propos relayés par Calciomio.