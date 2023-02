Marius Mouandilmadji : "Je suis là et rétabli, c'est tout ce qui compte"

Absent depuis le 30 octobre dernier, l'international tchadien a effectué son retour sur les terrains le week-end dernier lors de la victoire de Seraing contre OHL (2-1).

Marius Mouandilmadji, qui a été l'auteur d'une bonne première partie de saison avec sept buts et une passe décisive en seize rencontres de championnat, revient au bon moment du côté de Seraing qui ne peut plus compter sur les services d'Antoine Bernier (pubalgie) jusqu'à la fin de la saison.

Titulaire contre OHL, Mouandilmadji a effectué une bonne prestation avant de sortir à la 81e. "Je me sens bien physiquement même si à la fin du match cela devenait compliqué. Cela faisait trois mois que je n'avais plus joué. Cette période a été éprouvante car je devais attendre et ne pouvais pas prendre de risque. Si je suis satisfait de ma prestation ? Non, car j'aurais pu mieux faire en marquant au moins un but. Mais, je suis content que nous ayons pris les trois points", confie le natif de Doba en conférence de presse. "Cette victoire fait du bien car tout le monde avait enterré Seraing. Personne ne s'attendait à notre succès contre Louvain et cela nous donne une motivation supplémentaire pour la suite. Nous voulons désormais aller arracher un résultat à Charleroi samedi", souligne l'ancien joueur du FC Porto.

Blessé à la cheville, le joueur âgé de 25 ans a eu une rechute cet hiver. "Je suis allé voir ma famille lors de la trêve internationale (10 jours) avant de reprendre et d'avoir une rechute. Si j'ai effectué des soins au pays et si je suis allé voir un marabout ? Des conneries que j'ai pu lire dans la presse. Aujourd'hui, je suis là et rétabli, c'est tout ce qui compte", conclut Marius Mouandilmadji.