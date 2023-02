Officiel : un ancien attaquant de La Gantoise et Charleroi se retrouve sans club

L'attaquant de 31 ans a rompu son contrat.

Kalifa Coulibaly est un joueur libre. Parti du FC Nantes cet été suite à la fin de son contrat avec le club français, l'attaquant malien avait signé à l'Etoile Rouge de Belgrade.

6 mois plus tard, 7 rencontres jouées et 1 but, Coulibaly est déjà libéré par le club serbe. Les deux parties ont mis fin à leur collaboration suite à une décison prise sur base d'un "consentement mutuel", a communiqué l'Etoile Rouge de Belgrade.

Coulibaly était arrivé en Belgique en 2014 à Charleroi, en provenance de l'équipe B du PSG. Une saison plus tard, il signait à La Gantoise, où il marquera 25 buts et distillera 10 assists en 85 rencontres. Il découvrira également la Ligue des Champions avec les Gantois, qui rallieront les 8e de finales lors de la saison 2015-2016.