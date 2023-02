Gyrano Kerk (Antwerp) ne veut pas entendre parler d'un tournant de sa carrière

L'attaquant a récemment été loué au Matricule 1 en provenance du Lokomotiv Moscou.

Après avoir brillé avec le FC Utrecht, Gyrano Kerk était bien moins en vue à Moscou.

Il est en Belgique depuis cet hiver, et tentera de se relancer à l'Antwerp. Du haut de ses 27 ans, il refuse toutefois d'y voir déjà un tournant dans sa carrière : "Bon sang, si je dois aussi m'inquiéter de cela... j'ai déjà beaucoup d'autres choses en tête. Je me sens en forme et ce qui compte c'est que je joue bien à Anvers. Être un élément important sans me mettre la pression. Dans l'état actuel des choses, je retournerai au Lokomotiv cet été malgré la situation de guerre", a déclaré Kerk dans Het Nieuwsblad.

Le Néerlandais a également évoqué l'équipe nationale, il a en effet encore le choix de jouer pour les Pays-Bas ou le pays d'origine de sa famille : "Enfant, je me rendais régulièrement au Suriname. La fédération de football du Surinam m'a contacté à plusieurs reprises, mais il n'était pas question pour moi de faire le long voyage depuis Moscou. Les plans sont donc temporairement en suspens. Je n'ai pas spécialement de préférence entre les deux pays, mais avant tout, je veux retrouver mon ancien niveau, car durant cette année et demie à Moscou, j'ai été bien loin de mon pic."