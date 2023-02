Le PSG pourrait récupérer deux stars en dernière minute pour affronter le Bayern Munich

Tout le monde est sur le pont à Paris. Une élimination contre le Bayern en Ligue des Champions après celle en Coupe de France contre Marseille et la défaite à Monaco en Ligue 1 serait démentielle pour la fin de saison du club.

Le Paris Saint-Germain est en pleine tourmente après ses deux récentes défaites contre Marseille et Monaco. Blessé à la cuisse gauche le 1er février, Kylian Mbappé devait premièrement manquer trois semaines de compétition. Touché aux ischios-jambiers contre Marseille, Lionel Messi est, lui aussi, très incertain pour le choc contre le champion d'Allemagne. On l'a vu sur le Rocher : sans ses stars, le PSG n'est vraiment pas aussi impressionnant.

Ce lundi, le début de l'entraînement collectif était diffusé sur les réseaux sociaux du club. A la surprise générale, Kylian Mbappé était de la partie. L'attaquant français pourrait être de retour plus tôt que prévu et être aligné pour ce 1/8e de finale. Annoncé de retour ce lundi, Lionel Messi était bel et bien présent. Lui aussi pourrait prendre le départ du choc de ce mardi soir. Les deux joueurs sont en tout cas dans le groupe parisien.

Les deux stars seront-elles suffisamment préparées ? Une chose est certaine : Christophe Galtier en a bien besoin. Paris a déjà montré à plusieurs reprises cette saison qu'il était difficile de produire suffisamment de contenu offensivement sans son trio d'enfer. Et on sait à quel point une élimination aussi prématurée en Ligue des Champions serait une catastrophe pour le club de la capitale.