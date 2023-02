Thomas Foket prolonge à Reims

Un nouveau contrat pour l'ancien Gantois en Champagne.

Rapidement devenu incontournable dans le onze de base du Stade de Reims, Thomas Foket prolonge l'aventure. L'ancien Buffalo a signé un nouveau contrat valable jusqu'au 30 juin 2025 avec le club dans lequel officie Will Still et dans lequel il côtoie également Thibault De Smet et Maxime Busi.

Arrivé en Champagne en 2018 en provenance de La Gantoise, Thomas Foket a depuis disputé 148 rencontres, inscrit un but et distillé six assists pour le compte du Stade de Reims. Et s'il avait dû ronger son frein en raison d'une blessure en début de saison, il a retrouvé sa place de titulaire depuis le 29 décembre et n'a ensuite plus quitté le onze de base.