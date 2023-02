Les compos de Milan AC-Tottenham sont connues : Un Belge titulaire

Pour cette rencontre, l'entraîneur de l'AC Milan Stefano Pioli est privé de Maignan et Bennacer. Le technicien italien a décidé d'aligner d'entrée de jeu Alexis Saelemaekers. Divock Origi et Charles de Ketelaere sont sur le banc. Pour rappel, Aster Vranckx ne fait partie des 25 joueurs retenus pour la suite de la compétition.

Milan AC : Tatarusanu - Kalulu, Thiaw, Kjaer - Saelemaekers, Krunic, Tonali, Hernandez (c) - Diaz, Giroud, Leao

En face, Antonio Conte doit composer sans Højbjerg (suspendu) ni Lloris, Sessegnon, Bentancur et Bissouma, blessés.

Tottenham : Forster - Romero, Dier, Lenglet - Emerson, Sarr, Skipp, Perisic - Kulusevski, Kane (c), Son

