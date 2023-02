Une surprise de taille dans le onze de départ du Bayern ?

La partie de poker a commencé. À quelques heures du coup d’envoi du choc entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich en Ligue des champions, on en sait un peu plus sur les plans de deux entraîneurs.

Du côté du Bayern, il n’est pas évident de savoir ce que Julian Nagelsmann a prévu. Le tacticien allemand change souvent de système et d’animation, même si la base reste souvent le 4-2-3-1. Pour cette rencontre, Sky Sports pense que Leon Goretzka devrait débuter aux côtés de Joshua Kimmich pour renforcer le milieu de terrain. Leroy Sané débuterait sur le banc, tout comme Serge Gnabry.

News #PSGFCB: Goretzka next to Kimmich is very likely! Davies on the bench. Could be a good joker against #Mbappé. Your opinion? @SkySportDE 🇫🇷🇩🇪 pic.twitter.com/zHfJjBu4NX