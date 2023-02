🎥 Insolite : un ancien joueur d'Anderlecht met KO un de ses coéquipiers en voulant célébrer son but

On mettra ça sur le compte de la maladresse.

Transféré d'Aston Villa à Trabzonspor l'été dernier, Mahmoud Trezeguet s'est plutôt bien adapté à la Turquie avec déjà 7 buts et 3 assists en championnat. Celui qui n'aura jamais réussi à s'imposer à Anderlecht entre 2015 et 2018 disputait hier les playoffs qualificatifs pour les huitièmes de finale de l'Europa League face au FC Bâle.

Si son équipe s'est imposée 1-0, Trezeguet a eu une réaction assez maladroite sur l'unique but de la rencontre : en voulant sans doute féliciter le buteur Jens Larsen, l'Egyptien a tendu son bras vers son coéquipier en pleine course et l'a mis ko, ce dernier s'effondrant sur la pelouse. Il s'est ensuite relevé et a pu reprendre avec quelques morceaux de coton dans le nez mais nul doute que les deux en rigoleront encore longtemps dans le vestiaire.