🎥 Le Napoli se promène à Sassuolo, Osimhen encore buteur

Naples n'en finit plus de gagner et fonce tout droit vers le titre de Serie A.

Avec le Napoli de cette saison, on commence à avoir l'habitude. Les Partenopei roulent sur la Serie A et écrasent tous leurs opposants se mettant sur leur passage. Leur dernière (et seule !) défaite de la saison ? Contre l'Inter, le 4 janvier dernier (1-0).

Ce vendredi sur la pelouse de Sassuolo, les hommes de Spalletti n'ont pas dérogé à la règle. Les Napolitains ont pris l'avantage à la 12e grâce à leur phénoménal ailier géorgien, Kvicha Kvaratskhelia, qui s'est offert un magnifique solo dans la défense de Sassuolo.

Une vingtaine de minutes plus tard, Osimhen faisait déjà 2-0 dans un angle ultra fermé (33e). Le 18e but en 19 matchs de Serie A cette saison pour l'ancien de Charleroi. Inarrêtable.

Naples gèrera ensuite bien la suite de la rencontre, malgré un but annulé de Laurienté pour Sassuolo (40e). Les Napolitains auraient pu faire 3-0 si Simeone n'avait pas, à son tour, vu son but être annulé en toute fin de rencontre (90e+5).

Après cette victoire, la 19e en 22 matchs cette saison en championnat, le Napoli prend provisoirement 18 points d'avance sur l'Inter. Rien que ça.