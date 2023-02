🎥 Penalty raté, puis retiré et transformé: le but de la délivrance pour Romelu Lukaku?

Après plus de six mois d'attente, Big Rom' a retrouvé le chemin des filets en Serie A.

Titulaire en championnat pour la deuxième fois consécutive, Romelu Lukaku a lancé l'Inter, à domicile, contre Udinese. Le Diable Rouge avait pourtant manqué son penalty dans un premier temps, mais le VAR est intervenu, le penalty a dû être retiré et Romelu Lukaku n'a pas tremblé.

Il inscrit son troisième but de la saison, le deuxième en championnat. Un but qui va sans doute faire beaucoup de bien à Big Rom', qui n'avait plus marqué en Serie A depuis le match d'ouverture contre Lecce, le 13 août dernier.