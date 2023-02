Mission accomplie pour l'Inter et Lukaku

Romelu Lukaku a retrouvé le chemin des filets, l'Inter renoue avec la victoire en championnat.

Avant de défier Porto en huitième de finale de Ligue des Champions, l'Inter n'avait pas le droit à l'erreur contre Udinese, devant son public. Une rencontre qui avait bien commencé pour les Interistes, puisque Romelu Lukaku a ouvert le score après 30 minutes de jeu, sur penalty.

Mais Sandi Lovric a égalisé juste avant la pause et l'Inter a traversé une longue phase de doute ensuite. Jusqu'à la 73e minute et une frappe limpide d'Henrik Mkhitaryan. Rassurés, les Nerazzuri ont ensuite enfoncé le clou grâce à Lautaro Martinez.

L'Inter s'impose et conforte sa deuxième place, à 15 points du Napoli et trois unités devant le Milan AC. Désormais, place à la C1 pour Lukaku et ses équipiers qui disputeront leur huitième de finale aller mardi soir, à domicile, contre Porto.