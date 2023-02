🎥 Le réveil de Ciro Immobile, le bon coup de la Lazio

đŸŽ„ Le rĂ©veil de Ciro Immobile, le bon coup de la Lazio

AprÚs un mois et demi de mutisme en Serie A, Ciro Immobile a retrouvé le chemin des filets et ça profite à la Lazio qui se replace dans la course à la Ligue des Champions.

La lutte pour le top 4 et les places qualificatives pour la Ligue des Champions reste palpitante en Serie A. Après la défaite de l'Atalanta (1-2 contre Lecce en début d'après-midi), la Lazio a fait une bonne opération en s'imposant sur la pelouse de la Salerintana de Memo Ochoa. Immobile voit double, la Lazio grimpe à la quatrième place Une victoire qui porte la griffe de Ciro Immobile. Le capitaine romain, qui n'avait pas marqué lors de ses quatre dernières sorties en Serie A, a d'abord profité d'un excellent service d'Adam Marusic pour ouvrir le score à l'heure de jeu. Avant de doubler la mise, neuf minutes plus tard, sur penalty. Une rencontre que la Salernitana a terminée en infériorité numérique, suite à l'exclusion de l'ancien Gantois Dylan Bronn. Grâce à cette victoire (0-2), la Lazio (42 points) revient à deux unités du Milan AC et s'installe à la quatrième place, en attendant le résultat de l'AS Roma (41 points) qui affronte le Hellas dimanche soir. Dans l'autre rencontre de l'après-midi, la Fiorentina a arraché le partage contre Empoli, grâce à un but d'Arthur Cabral à la 85e minute (1-1). GOL | SALERNITANA 0-1 LAZIO



⚜ Ciro Immobile



