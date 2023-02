Massimo Bruno revient sur "son" Anderlecht : "Beaucoup de choses ont changé depuis"

Ce dimanche, Massimo Bruno retrouvera une équipe qu'il connaît bien lors de la réception d'Anderlecht à Courtrai.

Dans une interview accordée à son club et publiée sur le site internet de Courtrai, Massimo Bruno parle de sa relation avec Anderlecht. "Je n'ai pas beaucoup de contacts avec les gens d'Anderlecht", explique-t-il.

"Je connais surtout Jean Kindermans qui, comme tant d'autres, m'a excellemment guidé chez les jeunes et vers une carrière professionnelle. Beaucoup de choses ont changé depuis."

Vous savez qu'Anderlecht reviendra

Bruno n'est pas sans savoir qu'Anderlecht a connu des récentes saisons plutôt compliquées : "Chaque club a des hauts et des bas. Vous savez qu'Anderlecht reviendra."

Ce dimanche c'est Courtrai- Anderlecht. "Ici, à la maison, nous pouvons gérer n'importe qui. Nous avons déjà gagné contre l'Antwerp et Genk et la victoire face au Standard a été un coup de pouce. En plus, Anderlecht a joué en Bulgarie jeudi soir. Mais je crois qu'ils peuvent gérer ce rythme", ajoute Bruno.