🎥 La terrible boulette de Thibaut Courtois contre Liverpool !!!

Thibaut Courtois qui se troue totalement ? Voilà des images qu'on voit très, très rarement. Mais dans ce 8e de finale de Ligue des Champions, que Liverpool a commencé sur les chapeaux de roue, le gardien de but des Diables Rouges s'est totalement troué. Un mauvais contrôle du genou, une hésitation et Mohamed Salah punit les Madrilènes...

MO SALAH GOAL WHAT IS COURTOIS DOING ūüė≠ūüė≠ūüė≠ūüė≠pic.twitter.com/9KzQ2K96Sb