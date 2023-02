Inquiétude autour de Kevin De Bruyne à Manchester City ?

Ce mardi après-midi, Manchester City a ouvert son entraînement à la presse, la veille de la rencontre aller de 8e finale de Ligue des Champions face à Leipzig.

Deux absences de marque ont alors été remarquées : celles d'Aymeric Laporte mais aussi de Kevin De Bruyne.

Le Diable Rouge verrait donc sa présence lors de la rencontre de ce mercredi soir mise en danger, lui qui avait disputé la quasi-totalité de la rencontre de samedi dernier à Nottingham Forest (1-1).

On en sera sûrement davantage lors de la conférence de presse tenue par Pep Guardiola, le coach de Manchester City.

❌ Kevin De Bruyne

❌ Aymeric Laporte



Some notable names not seen in the first part of Man City's training session today pic.twitter.com/VmhJ3oh27l