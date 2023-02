Qui pour défendre les buts de La Gantoise ce soir ? "Je sais que je suis atypique sur le sujet..."

Le coach de La Gantoise s'est exprimé sur la tournante qu'il a instaurée entre Paul Nardi ou Davy Roef.

Qui Hein Vanhaezebrouck va-t-il choisir pour défendre les cages de La Gantoise ce soir (21h) face à Qarabag ? Paul Nardi ou Davy Roef ? Roef avait en effet remplacé le Français jeudi dernier en Azerbaidjan, avant de glisser à nouveau sur le banc dimanche dernier face à OHL.

En conférence de presse, Hein Vanhaezebrouck a expliqué sa méthode de fonctionnement, sans néanmoins - et sans surprise - indiquer qui sera titulaire. "Paul a fait quelques erreurs. Nous l'avons laissé titulaire, mais il est resté nerveux. Il faut essayer quelque chose pour changer ça, non ? Davy allait bien et nous voulions lui redonner confiance", a expliqué le coach de La Gantoise dans des propos relayés par le Nieuwsblad. "Roef a saisi sa chance. C'est comme ça que les gardiens fonctionnent. Ils sont extrêmement motivés à saisir leur chance. Paul est d'ailleurs redevenu le Paul d'avant ses erreurs (contre OHL)."

"Je sais que je suis un peu atypique à ce sujet-là", a admis le coach gantois. "La plupart des gens disent qu'un gardien de but a besoin de clarté pour savoir s'il est numéro un ou numéro deux. La plupart des anciens gardiens qui sont maintenant entraîneurs des gardiens ne sont pas d'accord avec moi. Ils continuent à croire qu'il n'est pas bon de tourner avec des gardiens. Mais moi, je pense qu'il devrait être parfaitement possible de donner du temps de jeu à deux gardiens."