Everton blinde l'une de ses pièces maîtresses

Jordan Pickford (28 ans, 22 matchs en Premier League cette saison) a prouvé son attachement à Everton en signant ce vendredi un nouveau contrat avec les Toffees. L'international anglais est désormais lié à l'actuel 16e de Premier League jusqu'en 2027.

✍️ | Jordan Pickford has signed a new four-and-a-half-year contract, committing his future to Everton until the end of June 2027.