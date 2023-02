Burnley écrase Huddersfield, Kompany continue sa marche en avant

Burnley a dominé Huddersfield ce samedi. Les Clarets se rapprochent inexorablement de la promotion.

Et de 14 ! Burnley et Vincent Kompany ont enchaîné un 14e match sans défaite ce samedi en Championship. Les Clarets Burnley sont en tête du classement de la D2 anglaise avec 76 points, loin devant Sheffield United (64 unités). Ce samedi, ils ont écrasé Huddersfield (4-0), avec Anass Zaroury (à l'assist sur le premier but) mais sans les Belges Manuel Benson et Ameen Al-Dakhil.

"C'était un bon match. On a eu une série de matchs difficiles et ça fait du bien de l'emporter à la maison. On s'est créé des occasions, sans en concéder, c'est un bon résultat", reconnaissait Kompany après le match. "Nous avons offert un bon match à nos supporters. Je ne sais pas si c'est notre meilleur match à domicile, on verra en fin de saison, il y en a eu quelques bonnes cette saison à Turf Moor".