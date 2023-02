Johan Bakayoko sera-t-il l'une des surprises de Domenico Tedesco ?

Johan Bakayoko fait le buzz avec le PSV Eindhoven ces dernières semaines. De rumeurs l'envoyant au PSG à une prolongation, le Belge peut-il faire partie de la première sélection de Domenico Tedesco ?

Johan Bakayoko est sur le radar des suiveurs du football belge et de ses jeunes talents depuis plusieurs années. Arrivé au PSV Eindhoven en 2019 en provenance de Neerpede après des passages par Bruges et OHL - soit trois des meilleurs centres de formation de Belgique, Bakayoko a gravi les échelons tranquillement mais la saison passée, il a envoyé un signal fort. En D2 néerlandaise, avec le Jong PSV, il inscrivait ainsi 17 buts en 32 matchs, délivrant au passage 12 passes décisives ; les chiffres d'un joueur prêt pour intégrer à part entière l'équipe A, et pas juste pour des bouts de matchs.

Sur les tablettes du PSG

Dont acte : après avoir pu disputer une bonne demi-heure lors du dernier match de championnat de la saison 2021-2022, Bakayoko intégrait le groupe A pour cette saison. Il ne le quittera qu'à l'occasion d'un bref retour en D2 en octobre-novembre. Pas de quoi faire baisser sa cote : ainsi, alors que le Paris Saint-Germain sonde le marché pour des renforts, Johan Bakayoko se retrouve assez étonnamment cité comme solution de repli.

Tout le monde, probablement Bakayoko compris, s'accordait à dire que c'était trop tôt, mais l'alerte a été comprise par le PSV. De retour en grande forme en 2023, l'international belge U21 a inscrit 2 buts et 3 assists en 6 rencontres, des performances qui ont coïncidé avec la signature de son nouveau contrat. Qu'on ne s'y trompe pas, le PSV Eindhoven n'a pas "improvisé" ce nouveau bail, mais aura au moins été conforté dans sa décision au vu des prestations récentes du virevoltant ailier.

Tedesco va-t-il l'appeler ?

Reste désormais à voir si ses performances peuvent amener Johan Bakayoko chez les Diables Rouges. On le sait, Domenico Tedesco a de nombreux noms sur sa liste, et Bakayoko y figure certainement - reste à voir où. Alors que certains paraissent presque assurés d'une première sélection, comme (au poste qui concerne Bakayoko) Mike Trésor, le jeune talent du PSV Eindhoven paraît partir de plus loin.

Mais avec le départ à la retraite d'Eden Hazard, la panne sèche de Charles De Ketelaere (voire d'Adnan Januzaj) et l'éventualité de voir Dries Mertens écarté pour raisons d'âge, Johan Bakayoko pourrait bien intégrer une liste élargie. On s'attend à voir les Lukaku, Batshuayi, Openda, Doku, Trossard voire Lukebakio en être ; cela ne laisse la place qu'à peu de surprises et nouveaux venus. Sans compter que Jacky Mathijssen comptera sur Bakayoko, qui sera important pour l'Euro U21 l'été prochain...