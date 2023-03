Bagarre avec la police lors d'un match de jeunes : le club prend des mesures sévères contre les joueurs et les parents impliqués

Vendredi dernier, lors d'un match des U21 du KFC Damme contre Jong Malle, une bagarre a éclaté entre des agents de police et les joueurs du club local. Cela n'a pas été une partie de plaisir par la suite et des mesures sévères ont été prises.

Tout a commencé avec un parent de l'équipe, qui n'était pas d'accord avec l'arbitre et a cherché la confrontation avec l'homme en noir. L'arbitre a jugé que la situation devenait incontrôlable et a fait appel à la police. Une échauffourée a donc eu lieu avec les policiers et cinq joueurs du club.

Le club a pris des mesures en réponse. "Le conseil d'administration du KFC Damme condamne ce comportement inacceptable et souhaite présenter ses excuses à la police, à l'arbitre et à Jong Male. Nous acceptons donc les éventuelles conséquences pour le club et prendrons nos responsabilités à cet égard", peut-on lire dans un communiqué.

"Ce comportement ne correspond pas du tout aux normes et aux valeurs que nous défendons en tant qu'association. Nous avons un rôle social et éducatif et nous aimons donner aux jeunes des opportunités de se développer à travers le football. Cela nécessite un esprit sportif et du respect et il n'y a pas de place pour l'agression."

Et ils le montrent clairement par leurs actions. "Le conseil d'administration du KFC Damme a donc décidé qu'il n'y avait pas de place pour un certain nombre de joueurs ayant de telles attitudes et un tel comportement et les a donc exclus du club. Ces joueurs et leur entourage ne sont plus les bienvenus sur et autour des terrains sur lesquels nous nous entraînons et jouons."