Un Brugeois et un joueur de l'Antwerp sélectionnés avec les Pays-Bas

La pré-sélection des Jong Oranje a été communiquée, et deux joueurs de notre JPL y figurent. Il s'agit de Bjorn Meijer du Club de Bruges et Jurgen Ekkelenkamp de l'Antwerp.

Le nom de Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) y apparait également. Kjell Scherpen (ex-Ostende) fait partie de la présélection des Oranje de Ronald Koeman.

Les Jong Oranje affronteront leurs homologues norvégiens le 25 mars, puis joueront contre la République tchèque deux jours plus tard.

