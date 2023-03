Will Still garde la tête froide malgré sa nouvelle popularité

La carrière de coach du jeune belge est très bien lancée.

L'équipe de Reims est invaincue en Ligue 1 depuis que Will Still en a pris les commandes en octobre, après le licenciement d'Oscar Garcia.

Grâce à cette série d'invincibilité, le club défie les attentes et la vie du Belge est légérement chamboulée au passage : "Mon téléphone n'arrête pas de sonner ces derniers mois et on me demande des photos lorsque je fais mes courses. Mais cela ne me dérange pas, cela fait partie du travail. Et en même temps, je réalise qu'en football, les choses peuvent changer très vite", a confié Still lors d'un entretien accordé à BBC Sport.

Avec des frères également actifs dans le football, le Belge estime cependant que leurs styles et approches diffèrent : "Nous sommes très proches et chaque fois que nous avons une conversation, elle porte généralement sur le football. Cela dit, nous sommes complètement différents et nous avons des philosophies différentes en ce qui concerne les entraînements."

Le Stade de Reims accueille Ajaccio ce dimanche, avec pour objectif de prolonger sa superbe série en Ligue 1.