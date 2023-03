🎥 Les Francs Borains et la RAAL gardent le cap, Visé se rassure

Quatre succès francophones ce dimanche en Nationale 1. Larges victoires pour la RAAL et le RFC Liège, court mais important succès pour l'URSL Visé et une belle remontada des Francs Borains.

En Nationale 1, le RFC Liège s'est facilement imposé à Rupel Boom (0-4). Troisième, La Louvière a tranquillement assuré l'essentiel en l'emportant sur la pelouse des espoirs d'OHL (0-3). Début de partie fou à Visé, où Lemoine (9e) a répondu à Marten Wilmots (8e) en ignorant un quelconque round d'observation. Cascio, en fin de première période, a cependant permis aux Oies d'empocher trois points importants contre Knokke.

Surpris à deux reprises par Troonbeeckx (0-1, 15e et 1-2, 65e), les Francs Borains ont inversé la vapeur via Chevalier, Lavie et Tainmont pour signer un succès important avant les chocs contre La Louvière et le RFC Liège (4-2).

Autre résultat : Winkel Sport 0-1 Tienen.