Challenger Pro League: le Standard frustre encore le Racing Genk

Deux semaines après un partage épique entre les U23 de Genk et le SL 16, le Standard a encore arraché un point in extremis dans le Limbourg.

Les U23 du Standard restent invaincus en playdowns. Après avoir dominé Lommel lors de leur premier match, le week-end dernier, le SL 16 est allé conquérir un point dans le Limbourg (1-1).

Un partage à l'arrachée. Juste avant les playdowns, l'équipe B du Standard était allée chercher un point à Genk après avoir été menée 2-0, cette fois, les Rouches n'ont été menés que d'un but, mais cela a duré plus de 80 minutes.

John Kelvin avait en effet ouvert le score dès la onzième minute et le SL16 n'a égalisé que dans les toutes dernières secondes du match grâce à Aleksander Buksa (1-1). Un match qui a également été marqué par quatre exclusions: Victory Beniangba et Matthieu Luka Epolo ont été renvoyés aux vestiaires à la 76e, Matias Galarza a vu rouge à la 82e et Faissal Al Mazyani a été exclu à la 96e.