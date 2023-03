Nouvelles rassurantes venues d'Angleterre concernant Ilias Chair

L'Anversois continue son petit bout de chemin outre-Manche sous les couleurs des Queens Park Rangers. Il avait rejoint le club de Londres en 2017 en provenance du Lierse.

QPR connait actuellement une très mauvaise passe et pointe juste au-dessus de la zone rouge. Le club n'a plus gagné depuis le 17 décembre et reste sur 12 rencontres sans victoires, dont cinq défaites de suite.

Cadre de l'équipe, Ilias Chair (qui en est à cinq buts et sept assists cette saison) était sorti blessé lors de la défaite subie face à Blackburn.

Son manager a tenu à rassurer sur l'état de sa blessure aux ischio-jambiers, suite à une nouvelle évaluation : "Ce n'est pas aussi grave que nous le pensions. Nous espérons qu'Ilias pourra revenir très vite. La façon dont il est sorti était assez inquiétante. C'était mon premier match en charge de l'équipe et voir un de ses meilleurs joueurs boiter, n'était pas agréable à voir. Mais heureusement, les nouvelles ne sont pas aussi mauvaises", déclarait Gareth Ainsworth à WL Sport.