La FIFPRO tire un bilan clair sur l'organisation de la Coupe du Monde en hiver

La Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels (FIFPRO) s'est penchée sur l'organisation d'une Coupe du Monde en hiver. Après ce Mondial 2022 au Qatar, il était important de recueillir les avis des principaux intéressés sur la faisabilité de l'organisation du plus grand tournoi du Monde à une telle période de l'année. En effet, cette Coupe du Monde a drastiquement condensé les calendriers des championnats européens et des compétitions intercontinentales.

Les avis sont assez unanimes. Premièrement, les joueurs réclament une période de préparation de 14 à 21 jours avant une telle compétition, chose qui n'a pas été entièrement respectée cette année. Ensuite, 61% des joueurs questionnés estiment qu'une période de 2 semaines de récupération est nécessaire après le Mondial, période qui n'a pas non plus été respectée.

Les conséquences de ce calendrier infernal sont immédiates : 53% des joueurs estiment d'avoir davantage de chances de développer une blessure cette saison à cause de l'enchaînement des matchs. Au final, seuls 11% des joueurs sont favorables à l'organisation d'une Coupe du Monde en novembre - décembre.

#FIFPRO conducted a survey of players who played at the FIFA World Cup.



These are the headlines ⤵️

#AtTheLimit | @Football_BM pic.twitter.com/xbVKrudNMn