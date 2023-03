Victor Osimhen pisté par l'une des plus grandes puissances financières d'Europe

Naples va vraisemblablement remporter la Série A grâce aux multiples réalisations de l'ancien de Charleroi. Du haut de ses 24 ans, il pourrait potentiellement rejoindre le PSG en fin de saison et former un duo supersonique avec Kylian Mbappé.

Cette saison, Naples domine largement la Série A et c'est en grande partie grâce aux performances de Victor Osimhen, auteur de 19 buts et 4 passes décisives en 21 rencontres de championnat. L'ancien de Charleroi, arrivé dans le sud de l'Italie en septembre 2020, a définitivement passé un cap et jouit de l'intérêt des plus grandes puissances européennes.

Cette semaine, le Paris Saint-Germain a été éliminé par le Bayern Munich dès le stade des 8es de finale de Ligue des Champions et le club de la capitale française s'attend encore à beaucoup de mouvements cet été. Selon les informations de nos confrères de l'Équipe, Luis Campos tenterait le tout pour le tout pour attirer l'attaquant nigérian, dont le cœur bascule plutôt vers la Premier League.

Un rendez-vous aurait d'ailleurs été programmé cette semaine entre le directeur sportif Luis Campos et l'agent du joueur. Victor Osimhen coéquipier de Kylian Mbappé la saison prochaine ? Cela risque de fuser au Parc des Princes !