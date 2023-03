La sensation Arthur Vermeeren, pion essentiel de l'Antwerp

Le jeune joueur a saisi sa chance et explose pour sa première saison en Pro, au sein d'une équipe qui vise les sommets.

Arthur Vermeeren est une véritable sensation du côté du Bosuil. À seulement 18 ans, le milieu de terrain s'est installé dans le milieu de l'Antwerp mais il garde les pieds sur terre malgré les nombreuses éloges.

"Tout est allé vite. Beaucoup plus vite que prévu. À la maison, je reste le même Arthur, j'aide à faire la vaisselle", confie le jeune homme à Het Nieuwsblad.

Devenu le chouchou du Bosuil, il peut compter sur les "Tuur, Tuur, Tuur" scandés par le public à ses récupérations de balles : "Je me sens plus fort physiquement que jamais. Les premières semaines, je sentais mes réserves se vider en fin de match, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui."

Le jeune joueur n'hésite pas non plus à le dire lorsqu'il connait un moins bon match : "Lors du match de coupe à l'Union, je me suis trouvé très mauvais. Et il y en a eu d'autres. A Westerlo, par exemple, j'ai fait une erreur."

Pourtant, Mark van Bommel le considère comme l'un des meilleurs joueurs de son équipe. Lors des 12 derniers matches de championnat, Vermeeren a toujours été présent au coup d'envoi.