Une équipe de Pro League envisage de ne plus aligner d'équipe U23 en Amateurs

Le Beerschot est à la lutte pour la montée en D1A. Mais le club de Challenger Pro League ne connaît pas autant de succès en D2 Amateurs VV.

Alors que la plupart des clubs de Pro League ayant aligné leur équipe U23 dans les divisions inférieures se réjouissent de ce choix et connaissent même, pour certains, un joli succès, le Beerschot ne sait pas encore s'il comptera une équipe réserve chez les "grands" la saison prochaine.

En effet, d'après les informations du Nieuwsblad, le club anversois douterait de la viabilité des U23 en cas de descente la saison prochaine. Le Jong Beerschot est bon dernier de la D2 Amateurs VV avec 9 points de retard sur le premier non-relégable. Et au Kiel, on doute que le jeu physique qui attend les espoirs anversois un échelon plus bas soit formateur.

Le Beerschot connaît un souci majeur, que ne vivent pas d'autres clubs de Pro League évoluant en D1A comme l'Antwerp ou le KV Malines : beaucoup de leurs jeunes ne sont pas sous contrat professionnel, et certains ont donc déjà un accord avec d'autres clubs amateurs pour la saison prochaine - clubs où, paradoxalement...ils seront sous contrat et donc payés.

Problème : en acceptant d'intégrer ses U23 en D2 VV, le Beerschot a passé un accord avec l'Union Belge et l'association (Voetbal Vlaanderen, équivalent de l'ACFF en Flandre), et cet accord court sur deux ans minimum. Certains clubs avaient d'emblée refusé le projet. Le Beerschot a des regrets...mais pourra-t-il se retirer ?