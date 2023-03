Les Diables Rouges pourront compter sur leurs supporters en Suède et en Allemagne

Les Diables Rouges lanceront leur campagne de qualification pour l'Euro 2024 face à la Suède vendredi prochain.

Les Diables Rouges recevront le soutien de 700 supporters vendredi prochain à la Friends Arena de Solna, rapporte l'agence de presse Belga. Au total, 23 724 personnes ont également inscrit leur nom sur le tifo pour le match contre la Suède. Quatre jours plus tard, 1.800 fans seront présent à Cologne pour le match amical contre l'Allemagne. Des navettes en bus seront également prévues pour le match amical contre l'Allemagne. L'idée est que les bus des supporters belges se rassemblent sur un parking à Eupen et se dirigent de là vers Cologne. Entre-temps, la vente des billets pour les deux matches est terminée.

Près de quatre mois après l'élimination précoce en phase de poules de la Coupe du monde au Qatar, les Diables Rouges prennent à un nouveau départ sans Eden Hazard, Toby Alderweireld et Simon Mignolet, mais avec un nouveau sélectionneur, une nouvelle direction sportive et aussi une nouvelle campagne pour les supporters, appelée #WIRSCHAFFENDAS, une référence aux racines du nouveau sélectionneur, à la troisième langue nationale et au pays hôte du Championnat d'Europe.