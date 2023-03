🎥 Marseille met fin à la belle série de Will Still avec Reims

Reims et Marseille clÎturaient la 28e journée de Ligue 1 au Stade Auguste-Delaune.

Le Stade de Reims de Will Still (avec Foket et De Smet au coup d'envoi) avait un record à prolonger avant la pause internationale.

Après sa belle victoire face à Monaco, le 9e de Ligue 1 accueillait Marseille, dépourvu de sa deuxième place suite à la victoire du RC Lens.

Les choses débutaient bien pour les Rémois, qui prenaient les commandes du match grâce à Balogun (13e). Mais la joie était de courte durée, Alexis Sanchez (16e) égalisait peu après. Et le Chilien frappait ensuite un nouveau coup (29e) pour donnais l'avance à l'OM.

Le score ne changeait plus malgré les assauts répétés des Rémois, Marseille reprend la deuxième place de Ligue 1 et met fin à la belle série d’invincibilité de Will Still depuis son arrivée à Reims.